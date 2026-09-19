संभल में रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, दो लोग घायल

जागरण संवाददाता, संभल। बबराला नगर में आगरा-मुरादाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार को भारत पेट्रोल पंप के पास रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे में उसका भांजा और बेटा घायल हो गए।

गुन्नौर कोतवाली के गांव नदरौली निवासी रजनेश खेती किसानी करते थे। वर्तमान में बबराला की लोहिया कॉलोनी में रहते थे। शनिवार की सुबह सात बजे वह अपने भांजे देव और बेटे तनुज के साथ बाइक से दूध लेने के लिए घर से निकले थे।