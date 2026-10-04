संभल को 15 साल बाद अब मिलेगा स्थायी BSA कार्यालय, शासन से मिली 4.99 करोड़ की मंजूरी

संवाद सहयोगी, बहजोई। 28 सितंबर 2011 को जनपद संभल बनाए जाने की घोषणा के बाद से बीएसए कार्यालय बहजोई के कांठ बाजार स्थित बहजोई प्रथम विद्यालय परिसर में बने अस्थायी कक्षों में संचालित हो रहा है। अब करीब 15 वर्ष बाद जिले को स्थायी बीएसए कार्यालय मिलने की उम्मीद जगी है। शासन स्तर से कार्यालय भवन के निर्माण के लिए करीब 4.99 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त होने की प्रक्रिया पूरी हो गई है।

अभी शिक्षकों को लेखा संबंधी कार्यों के लिए चंदौसी जाना पड़ता है। इससे समय और धन दोनों की बर्बादी के साथ ही उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। नए भवन में लेखा कार्यालय शुरू होने के बाद शिक्षकों के वेतन, बिल और अन्य लेखा संबंधी कार्य जिला मुख्यालय पर ही आसानी से पूरे हो सकेंगे।