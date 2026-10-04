सोनभद्र के प्राचीन मंदिर से शिवलिंग समेत चार मूर्तियां चोरी, हनुमान प्रतिमा तोड़ने का प्रयास

जागरण संवाददाता, शाहगंज (सोनभद्र)। घोरावल कोतवाली क्षेत्र के मुड़िलाडीह पठकागांव स्थित करीब दो सौ वर्ष पुराने शिव मंदिर में शनिवार की रात अराजक तत्वों ने आस्था पर गहरी चोट पहुंचाई। मंदिर से प्राचीन शिवलिंग, गणेश जी की स्फटिक मूर्ति, माता पार्वती की स्फटिक मूर्ति और बड़ा पीतल का घंटा गायब कर दिया गया।

इतना ही नहीं, मंदिर में स्थापित प्राचीन हनुमान जी की प्रतिमा को भी तोड़ने का प्रयास किया गया। प्रतिमा पर प्रहार के निशान स्पष्ट दिखाई दिए। रविवार को घटना की जानकारी मिलते ही गांव में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर परिसर में जुट गए और पुलिस को सूचना दी।

भगवनिया तालाब के किनारे स्थित यह प्राचीन मंदिर गांव ही नहीं, बल्कि दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं की भी आस्था का प्रमुख केंद्र है। ग्रामीणों के मुताबिक मंदिर में इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई। सूचना मिलते ही गांव के युवकों ने तालाब में भी मूर्तियों की तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली।

गांव निवासी जनार्दन पाठक ने बताया कि सुबह मंदिर से मूर्तियां और घंटा गायब होने की जानकारी मिली तो ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि करीब दो सौ साल पुराने मंदिर में हुई घटना से लोगों में भारी आक्रोश है। मंदिर के पुजारी जितेंद्र ने बताया कि मंदिर बेहद प्राचीन है और ऐसी घटना पहली बार हुई है।