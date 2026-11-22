जागरण संवाददाता, संभल। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत संभल जिले के डिग्री कालेजों और अन्य संस्थानों के छात्र छात्राओं को फिर से टैबलेट दिए जाने की तैयारी है। जिले को 13300 टैबलेट की आपूर्ति जल्द होने की उम्मीद है। जिसके बाद नियमानुसार शिक्षण संस्थानों को वितरण का कार्य किया जाएगा।

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के क्रियान्वयन के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन (यूपीडेस्को) नोडल संस्था के रूप में कार्यरत है। छात्र-छात्राओं को मिलेगा टैबलेट प्रबंध निदेशक यूपीडेस्को आकांक्षा राना ने प्रदेश के सभी जिलााधिकारी को पत्र लिखा है। जिसमें संभल जिले को 13300 टैबलेट के आवंटन की बात कही है। टैबलेट का वितरण डिग्री कॉलेजों और अन्य संस्थानों के छात्र छात्राओं को किया जाना है।

कहा गया है कि टैबलेट की प्राप्ति, भंडारण, सुरक्षा एवं वितरण के लिए जिला स्तर पर तैयारी कराई जाएं। साथ ही, चिह्नित गोदामों में सीसीटीवी कैमरों, पुलिस सुरक्षा, उपकरणों को सीलन एवं अन्य संभावित क्षति से सुरक्षित रखने के लिए भी इंतजाम किए जाए। जिसे लेकर जिले में तैयारी हो रही हैं।

आईटीआई चंदौसी में होगा भंडारण योजना के सहायक नोडल प्रथम एवं प्रधानाचार्य आईटीआई संभल राहुल कृष्ण शर्मा ने बताया कि इस बार टैबलेट के भंडारण के लिए आईटीआई चंदौसी को चिह्नित किया गया है। जबकि पूर्व में भंडारण केंद्र एडीएम कार्यालय संभल था।