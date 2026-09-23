संभल में शराब की दुकानों पर प्रशासन की रेड: रात में पहुंची टीम, ओवररेट मिलने पर कई दुकानें बंद

जागरण संवाददाता, संभल। शराब की दुकानों पर ओवररेट की शिकायत को लेकर प्रशासन ने मंगलवार को रात छापेमारी की। जिसमें कई दुकानों पर ओवर रेट का मामला पकड़ में आया तो उन्हें बंद कर दिया गया। रात 10 बजे तक दुकानों पर छापेमारी जारी रही।

तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में मंगलवार को रात करीब 8.30 बजे से अधिकारी शराब की दुकानों पर छापेमारी के लिए निकले। इनमें नायब तहसीलदार शुभम प्रताप सिंह, नायब तहसीलदार अरविंद कुमार सिंह रहे। कई दुकानों पर की छापामारी अधिकारियों ने मुरादाबाद रोड, पुरानी तहसील रोड, बहजोई मार्ग सहित कई स्थानों पर चल रहीं शराब की दुकानों पर छापेमारी करते हुए ओवररेट की शिकायत को लेकर जांच पड़ताल की। गहनता से जांच पड़ताल किए जाने के दौरान यह बात सामने आई कि शराब की ओवररेट बिक्री हो रही है। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई।