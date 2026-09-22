घर बैठे बनेगा 5 साल के बच्चों का बाल आधार कार्ड! UIDAI की नई सुविधा से अभिभावकों को राहत

जागरण संवाददाता, आगरा। पांच साल तक के बच्चों का बाल आधार कार्ड बनवाने के लिए अब अभिभावकों को आधार केंद्र या डाकघर के चक्कर लगाने से राहत मिल सकती है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) नई सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। माता या पिता अपने मोबाइल फोन में आधार एप के माध्यम से घर बैठे बच्चे का आधार बना सकेंगे।

सुविधा का ट्रायल चल रहा है और दिसंबर से इसे शुरू किए जाने की संभावना है। यह खबर सुनते ही शहर के अभिभावकों के बीच उत्साह का माहौल है। दिसंबर से शुरू हो सकती है नई सुविधा, चल रहा है ट्रायल यूआईडीएआई के उप महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि पांच साल तक के बच्चों के आधार के लिए बायोमीट्रिक नहीं लिया जाता है। केवल बच्चे की फोटो ली जाती है।