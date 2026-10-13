संभल हिंसा: चार मुकदमों में वांछित शारिक साठा के घर मुनादी, पुलिस की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, संभल। चार आपराधिक मुकदमों में वांछित चल रहे हिंसा के साजिशकर्ता व अंतरराष्ट्रीय वाहन चोर शारिक साठा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर उसके घर पहुंचकर मुनादी कराई। साथ ही उद्घोषणा आदेश भी पढ़कर सुनाया और घर पर नोटिस भी चस्पा किया।

शारिक साठा के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में चार मुकदमे विचाराधीन हैं। इन मामलों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) और 61(2) के तहत कार्रवाई की गई है। न्यायालय के आदेश पर धारा 84 बीएनएसएस के तहत हुई कार्रवाई थानाध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि आरोपित की गिरफ्तारी के लिए न्यायालय से पहले गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। इसके बावजूद वह न तो न्यायालय में पेश हुआ और न ही पुलिस की गिरफ्त में आया। लगातार फरार रहने के कारण न्यायालय ने उसके विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 84 के तहत उद्घोषणा आदेश जारी किया।