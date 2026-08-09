संभल हिंसा: IB करेगा लुक आउट नोटिस जारी, मास्टरमाइंड शारिक साठा पर शिकंजा कसने की तैयारी

संवाद सहयोगी, बहजोई (संभल)। दुबई में बैठे संभल हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता शारिक साठा की गिरफ्तारी के लिए जनपद पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीओ संभल कुलदीप सिंह के अनुसार एसआईबी की जांच में सामने आए तथ्यों की सूचना केंद्रीय खुफिया एजेंसी आइबी के केंद्रीय कार्यालय को प्रेषित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके बाद सबसे पहले आइबी के द्वारा शारिक साठा के विरुद्ध लुक आउट नोटिस जारी कराया जाएगा।

लुक आउट नोटिस की प्रक्रिया के बाद आईबी और केंद्र सरकार के गृह विभाग को आवश्यक रिपोर्ट और सूचना भेजी जाएगी। इसके बाद आईबी इंटरपोल से शारिक साठा के विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का आग्रह करेगी। आईबी और गृह विभाग की रिपोर्ट और आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी करेगी। इसके बाद सदस्य देशों की पुलिस को शारिक साठा के संबंध में सूचना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तलाश में सहयोग उपलब्ध कराया जा सकेगा। संबंधित देश के कानून के अनुसार उसकी पुलिस गिरफ्तारी की कार्रवाई कर सकेगी।

दुबई में बताई जा रही है लोकेशन पुलिस के अनुसार संभल हिंसा के बाद से शारिक साठा की लोकेशन दुबई में बताई जाती रही है। उसकी पत्नी भी हिंसा के बाद यहां से जा चुकी है, जबकि उसके इशारों पर संभल हिंसा में सक्रिय रहे उसके गुर्गे मुल्ला अफरोज, गुलाम और वसीम अभी जेल में बंद हैं। उन पर एनएसए की कार्रवाई भी हो चुकी है।

न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में शारिक साठा की भूमिका की अहम कड़ी उसके साथी गुलाम नवी से जुड़ी है। गुलाम नवी को 20 फरवरी 2025 को गिरफ्तार किया गया था। उसके पास मिले दो मोबाइल में एक शारिक की पत्नी रोशन जहां का बताया गया था, जिसमें विदेशी नंबर मिला था। उसकी जानकारी पर तीन पिस्तौल और एक देसी हथियार बरामद होने का उल्लेख रिपोर्ट में है।

खबरें और भी







इंटरपोल क्या है, कैसे काम करती है और भारत से कैसे जुड़ी है? इंटरपोल का पूरा नाम इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस आर्गनाइजेशन-इंटरपोल है। यह सदस्य देशों की पुलिस के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपराध और अपराधियों से जुड़ी सूचनाओं के आदान-प्रदान और सहयोग का मंच है। इसके 196 सदस्य देश हैं और मुख्यालय ल्योन, फ्रांस में है। प्रत्येक सदस्य देश में नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होता है, जो अपने देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इंटरपोल से जोड़ता है।