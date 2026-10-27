Karwa Chauth 2026: करवा चौथ से पहले शुक्र अस्त, कब करें नए कपड़े और सुहाग के सामग्री की खरीदारी?

जागरण संवाददाता, संभल। सुहागिन महिलाओं के आस्था और दांपत्य प्रेम के प्रतीक करवा चौथ का पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस बार शुक्र अस्त होने को लेकर इंटरनेट मीडिया पर नए कपड़े पहनने, सुहाग की सामग्री खरीदने और व्रत की परंपराओं को लेकर तरह-तरह के संदेश प्रसारित हो रहे हैं।

श्री विनायक ज्योतिष केंद्र के ज्योतिष एवं धार्मिक अनुष्ठान विशेषज्ञ आचार्य पंडित शोभित शास्त्री ने कहा कि करवा चौथ भारतीय संस्कृति में सुहाग, श्रद्धा और दांपत्य सुख का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं पति की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ व्रत रखती हैं।

शाम को विधि-विधान से पूजन करने के बाद चंद्र दर्शन कर व्रत का पारण करती हैं। उन्होंने बताया कि ज्योतिषीय मान्यताओं में शुक्र को प्रेम, सौंदर्य और दांपत्य सुख का कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र अस्त होने से कुछ मांगलिक कार्यों के मुहूर्त प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी धार्मिक पर्वों और परंपराओं पर रोक लग जाती है।