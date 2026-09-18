जयराम रमेश की बढ़ीं मुश्किलें: देवी-देवताओं पर टिप्पणी मामले में कोर्ट ने तय की अगली तारीख

संवाद सहयोगी, चंदौसी (संभल)। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश द्वारा हिंदू देवी-देवताओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ चंदौसी स्थित सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस प्रकरण में शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन पुलिस द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने से से अब अगली सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तारीख निर्धारित की गई है।

बहजोई निवासी सिमरन गुप्ता ने 10 सितंबर को अदालत में याचिका दाखिल करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री पर हिंदू देवी-देवताओं पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। याचिका में कहा गया कि जयराम रमेश ने सनातन धर्म के आराध्य देव भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत-पाकिस्तान बंटवारे के जिम्मेदार मुहम्मद अली जिन्ना से की है। इस तरह की तुलना से सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की आस्था को गहरी चोट पहुंची है और उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।