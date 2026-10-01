अपनों ने मुंह मोड़ा तो यहां मिला 'परिवार': 62 बुजुर्गों की आंखों में दर्द, पर चेहरे पर फिर लौटी मुस्कान

गौरव वर्मा, संभल। उम्र की ढलती शाम में सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपनों के साथ की। कोई दो घड़ी पास बैठकर हाल पूछ ले, कोई दवा समय पर दे दे और कोई बस इतना कह दे-‘आप चिंता मत करो, हम हैं।’ मगर चंदौसी के वृद्धाश्रम में रह रहे 62 बुजुर्गों की जिंदगी में शायद यह अपनापन कहीं पीछे छूट गया।

शरीर कमजोर हुआ तो कई अपनों से दूर हो गए। किसी को परिवार का सहारा नहीं मिला तो किसी की जिंदगी में अकेलापन दस्तक दे गया। मगर इन सबके बीच जिंदगी से हार मान लेना इन बुजुर्गों ने नहीं सीखा।

इस वृद्धाश्रम की स्थापना अप्रैल 2017 में बहजोई मार्ग स्थित गांव बबैना में हुई लेकिन, 10 अक्टूबर 2023 से यह आश्रम चंदौसी में कैथल गेट के पास रामबाग रोड पर शिफ्ट हो गया। इसकी जिम्मेदारी जनहितकारी सेवा समिति रामनगर, अलीगढ़ संभाल रही है। यहां पर 62 बुजुर्ग जीवन यापन कर रहे हैं। वृद्धाश्रम में प्रवेश करते ही चेहरे पर उम्र की लकीरें नजर आती हैं, लेकिन आंखों में मायूसी नहीं। कोई दूसरे बुजुर्ग के साथ बैठकर बात कर रहा है तो कोई ताश की बाजी में व्यस्त है। कोई बीते दिनों की यादें साझा कर रहा है तो कोई अपने साथी की बात सुनकर मुस्कुरा रहा है। जिंदगी की शाम जरूर है, लेकिन यहां जीने की लालसा अब भी बरकरार है। रामवीर सिंह, प्रेमवती देवी, राजेंद्र सिंह, प्रकाश, महावीर सिंह, सत्यस्वरूप, पूरन देवी और शिव देवी समेत यहां रह रहे बुजुर्गों की उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक है।