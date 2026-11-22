जागरण संवाददाता, चंदौसी। नवंबर की शुरुआत में सोने के दाम डेढ़ लाख के आसपास थे जो शनिवार तक घटकर करीब 1.26 लाख प्रति 10 ग्राम तक आ गए। सोने के दामों में गिरावट के चलते लोगों के मन में शंका है कि इसका दाम अभी और नीचे जाएगा या फिर इसमें उछाल आएगा।

ऐसे में सोने में निवेश करने वालों ने अपने हाथ रोक लिए हैं तो कुछ खरीदारी करने में लगे हैं। शादियों का सीजन चल रहा है तो जरूरतमंद लोग खरीदारी कर रहे हैं। पांच साल पहले सोने के दामों की बात करें तो अब तक करीब तीन गुना तक बढ़ोतरी हुई है। करीब 48 हजार रुपये से दाम 1.5 लाख तक पहुंच गए थे। नवंबर में तेजी से इसके दामों में गिरावट आई है। शनिवार को सोने का भाव 1.26 लाख रुपये तक आ गया।

कारोबारियों का मानना है कि दामों में उतार चढ़ाव के चलते ग्राहक खरादारी से बच रहे हैं। सहालगों के चलते जरूरतमंद ही खरीदारी कर रहे है। कारोबारियों का अलग-अलग मानना है। कुछ इस समय बाजार मंदा तो कुछ सामान्य बता रहे हैं।

क्या आने वाले दिनों में और गिरेंगे दाम विशेषज्ञों की मानें तो इस साल के अंत तक सोने की कीमतों में और गिरावट आ सकती है, हालांकि यह बाजार की चाल और वैश्विक संकेतों पर निर्भर करेगा। कुछ कारोबारियों का भी मानना है कि सोना साल के अंत तक 1.10 लाख रुपये के भाव तक आ सकता है।

चांदी के दामों में भी गिरावट से सहमा बाजार सोने की तरह चांदी भी उन निवेशकों को डरा रही है, जिन्होंने ऊंचे दामों पर इसे खरीदा है। शनिवार को चांदी का भाव 1.55 लाख रुपये प्रति किलो रहा, जबकि यह 3.80 लाख रुपये का आंकड़ा छू चुकी है। डालर के मजबूत होने और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका के चलते बीते शुक्रवार को इसके दामों में काफी कमी देखी गई। आने वाले दिनों में इसमें और गिरावट की उम्मीद जताई जा रही है।