अनोखा मामला: बेटे की 'प्रेम कहानी' में मददगार बना था पिता, 12 साल बाद ससुर बनने के बाद पहुंचा जेल

संवाद सहयोगी, बहजोई (संभल)। वर्ष 2014 में नाबालिग को अपने साथ भगाकर ले जाने के मामले में बेटे के साथ आरोपित बनाया गया पिता 12 साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया। खास बात यह है कि नाबालिग के बालिग होने के करीब एक वर्ष बाद उसी युवक ने उससे शादी कर ली और दोनों साथ रहने लगे।

मगर, नाबालिग को भगाने के दौरान युवक की मदद करने के आरोप में उसके पिता के खिलाफ दर्ज मुकदमा न्यायालय में चलता रहा। उस दौरान बहजोई के एक गांव की नाबालिग के पिता की ओर से युवक और उसके पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।

तब पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि उसका पिता फरार हो गया था। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। इसके बाद भी आरोपित पिता न्यायालय की तारीखों पर उपस्थित नहीं हुआ और फरार रहा।