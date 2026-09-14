कहीं आपके हाथों में तो नहीं पहुंच रहा खोटा सिक्का? इन 5 तरीकों से करें नकली और असली की पहचान

संवाद सहयोगी, संभल। सहारनपुर में नकली सिक्कों के पकड़े जाने के बाद जनपद में भी बैंकों और बाजार को सतर्क रहने की जरूरत बढ़ गई है। क्योंकि जिले में करीब 160 सार्वजनिक और 20 निजी बैंकों के जरिए हर महीने 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सिक्के बैंकिंग व्यवस्था से बाजार में पहुंचते हैं।

इनमें से करीब 50 प्रतिशत ही वापस बैंकों में जमा होते हैं। शेष सिक्के ग्राहकों, दुकानदारों और कारोबारियों के बीच लगातार प्रचलन में रहते हैं। एलडीएम ललित राय की माने तो इनकी कम वापसी को फिलहाल नकली सिक्कों के बढ़ते प्रचलन का संकेत नहीं माना जा सकता, क्योंकि सामान्य तौर पर सिक्के नोटों की तुलना में लंबे समय तक लोगों के पास रहते हैं और छोटे लेनदेन में चलते रहते हैं।

चिंता की स्थिति तब अधिक है, जब सिक्कों की जमा अचानक बढ़ने लगे और निकासी की तुलना में बैंक में लौटने वाले सिक्कों की संख्या अधिक हो। सहारनपुर में जिस तरह नकली 20 रुपये के सिक्के तैयार कर उन्हें शराब की दुकानों, टोल चलाए जा रहे थे।

अपने यहां सतर्कता इसीलिए जरूरी है कि शराब के ठेके, होटल, टोल पर बड़ी संख्या में सिक्कों का लेनदेन होता है। जिले में अभी तक किसी बैंक शाखा में नकली सिक्के मिलने की सूचना नहीं है। नकली सिक्कों की पहचान में बैंक की भूमिका संदिग्ध या नकली सिक्का ग्राहक के बैंक में जमा करने पर जांच की जा सकती है, जबकि बड़ी मात्रा में नकदी की जांच करेंसी चेस्ट (मुद्रा तिजोरी) में होती है। मुरादाबाद में यूनियन बैंक, बरेली में केनरा बैंक और सहारनपुर में पीएनबी की चेस्ट है।