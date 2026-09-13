गंगा एक्सप्रेसवे: रंबल स्ट्रिप बनी हादसों की वजह! झपकी आते ही संभलने का मौका भी नहीं, 4 माह में 12 गाड़ियां पलटीं

अंकित गुप्ता, बदायूं। 29 अप्रैल को शुरू हुआ गंगा एक्सप्रेसवे बदायूं में हादसों का हब बनता जा रहा है। मई से सितंबर के बीच जिले में एक्सप्रेसवे पर 12 ऐसे हादसे हो चुके हैं, जिनमें चालक को झपकी आई और वाहन किनारे की दीवार या सेफ गार्डर से टकराकर पलट गया। वाहन चालकों को झपकी से बचाने के लिए एक्सप्रेसवे पर रंबल स्ट्रिप लगाई गई है, लेकिन इसकी स्थिति ही सवालों के घेरे में है।

यह स्ट्रिप किनारे की दीवार से एक फिट से भी कम दूरी पर बनी है। ऐसे में चालक को झपकी आने पर जब तक वाहन का पहिया रंबल स्ट्रिप पर पहुंचता है, तब तक वाहन दीवार के बेहद करीब पहुंच चुका होता है।

प्रयागराज से मेरठ तक गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किमी है। इसमें 92 किमी हिस्सा बदायूं जिले में है, जो संभल से शाहजहांपुर की सीमा तक जाता है। एक्सप्रेसवे शुरू होने के चौथे दिन से ही यहां हादसों का सिलसिला शुरू हो गया था।

इनमें लंबी दूरी तय करने वाले चालकों को झपकी आने से हुए हादसे भी शामिल हैं। एक्सप्रेसवे पर वाहनों का दबाव कम होने और मार्ग सुगम होने के कारण चालक लंबे समय तक लगातार वाहन चलाते हैं, जिससे झपकी लगने पर हादसे का खतरा बढ़ जाता है।

इसी खतरे को कम करने के लिए कार्यदायी संस्था एचजी इंफ्रा की ओर से थर्मोप्लास्टिक रंबल स्ट्रिप लगाई गई है। यह पांच से छह इंच चौड़ी है और सड़क के किनारे की दीवार से बमुश्किल एक फिट की दूरी पर है।

जानकारों के अनुसार, रंबल स्ट्रिप का इस्तेमाल सामान्यत: वाहन को लेन से भटकने से पहले सचेत करने के लिए किया जाता है। इसे किनारे से कुछ दूरी पर होना चाहिए, ताकि वाहन के स्ट्रिप पर पहुंचने के बाद चालक को संभलने का मौका मिल सके।

एनएचएआई से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार गंगा एक्सप्रेसवे पर रंबल स्ट्रिप का इस्तेमाल रोड मार्किंग की तरह किया गया है। किनारे की दीवार के बेहद पास होने के कारण झपकी आने पर चालक का वाहन स्ट्रिप तक पहुंचते-पहुंचते दीवार के करीब पहुंच जाता है।