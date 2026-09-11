DU एडमिशन फर्जीवाड़ा: बरेली और बदायूं के बाद सिद्धार्थनगर से भी जुड़े तार, 16 फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बरामद

जागरण संवाददाता, बरेली। दिल्ली यूनिवर्सिटी और अन्य संस्थानों में बीटेक जैसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र बरेली, बदायूं के साथ सिद्धार्थनगर मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से भी तैयार किए गए थे। फरीदाबाद के जाजरू के ललित से दिल्ली पुलिस ने जो 16 दिव्यांग प्रमाण-पत्र बरामद किए, उनमें बरेली से आठ, बदायूं और सिद्धार्थनगर से चार-चार दिव्यांग प्रमाण-पत्र तैयार किए गए।

ये सभी सुनने और देखने की दिव्यांगता के बनाए गए और सब पर मुख्य चिकित्साधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर हैं। उत्तरी दिल्ली के मोरिस नगर थाने के स्पेशल स्टाफ ने 31 अगस्त को मूलरूप से अलीगढ़ एवं हाल फरीदाबाद के जाजरू निवासी ललित कुमार उर्फ आदित्य को गिरफ्तार किया था।

ललित दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों को प्रवेश दिलाने के लिए मोटी रकम लेकर छात्रों के फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र बनवाता था। पुलिस ने उसके पास से कई शैक्षिक प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाणपत्र, आधार कार्ड आदि की प्रतियां बरामद की थीं। इनमें 16 दिव्यांग प्रमाण पत्र थे।

पुलिस ने उसका लैपटाप भी कब्जे में लिया था। ललित से पूछताछ के बाद पुलिस ने बरेली के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के दिव्यांगजन आफिस से कुलदीप को गिरफ्तार किया था। बरेली से जो आठ दिव्यांग प्रमाण-पत्र जारी किए गए, वे सभी सुनने की दिव्यांगता के हैं। इसके अलावा बदायूं और सिद्धार्थनगर से जारी प्रमाणपत्र सुनने की दिव्यांगता के बनाए गए हैं। इसके अलावा पुलिस जांच के लिए बदायूं और पीलीभीत भी गई थी। बदायूं में एक डाक्टर और कर्मचारी का नाम सामने आया था, जिस पर मुख्य चिकित्साधिकारी की ओर से कार्रवाई भी की जा चुकी है। दिल्ली और हरियाणा के छात्रों के प्रमाणपत्रों में बदला गया पता बरेली, बदायूं और सिद्धार्थनगर मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से बने दिव्यांग प्रमाणपत्र दिल्ली और हरियाणा के रहने वाले छात्रों के बनाए गए हैं। इनके दिव्यांग प्रमाण-पत्र में बरेली, बदायूं और सिद्धार्थनगर के अलग-अलग पते पर बने हैं।