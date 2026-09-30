'एक हाथ से ताली नहीं बजती', मायावती से गठबंधन पर बोले चंद्रशेखर आजाद

जागरण संवाददाता, संभल। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मंगलवार को संभल में बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच संभावित गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है कि मायावती और उनकी पार्टी के साथ मिलकर काम किया जाए। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसके लिए दोनों ओर से पहल जरूरी है।

जिलाध्यक्ष शहजाद खां के आवास पर प्रेसवार्ता में सांसद ने कहा कि समाज के पढ़े-लिखे बुद्धिजीवी, डाक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता और पीड़ित वर्ग के लोग चाहते हैं कि बहन मायावती और वह साथ मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से कई प्रयास किए गए, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी। एक हाथ से ताली नहीं बजती।

उन्होंने मायावती की ओर से आजाद समाज पार्टी को भाजपा की बी-टीम बताए जाने के सवाल पर भी प्रतिक्रिया दी। चंद्रशेखर ने कहा कि वह मायावती का सम्मान करते हैं और उनके साथ काम करने की इच्छा पहले भी जाहिर कर चुके हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी किसी के दरवाजे पर गठबंधन मांगने नहीं जा रही है।