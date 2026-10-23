चंदौसी में बड़ा हादसा होने का इंतजार? संकरी गलियों में चल रहीं मेंथा फैक्ट्रियां, एनओसी किसी के पास नहीं!

जागरण संवाददाता, चंदौसी (संभल)। संकरी गलियों में चल रहीं मेंथा फैक्ट्रियों के आसपास रहने वाले लोग डर के साये में जी रहे हैं लेकिन अग्निशमन विभाग इन पर कोई कार्रवाई कर रहा है और न ही प्रशासन इस ओर देख रहा है। मेंथा एसोसिएशन ने यह कहकर गेंद प्रशासन के पाले में डाल दी है कि फैक्ट्रियों को बाहर स्थापित करने के संबंध में जमीन की मांग की जा चुकी है।

जागरण ने पिछले दिनों इस मामले को उठाया तो एसडीएम आशुतोष तिवारी ने कार्रवाई की बात कही लेकिन ये कब होगी, इसका कोई जिक्र नहीं किया। सीएफओ केके ओझा शुरू से यह कहते आए हैं ये सब चेक करने के लिए टीम बनी थी, जिसके अध्यक्ष एसडीएम हैं लेकिन एसडीएम के अनुसार, वह टीम कोचिंग आदि की चेकिंग के लिए थी। जब सीएफओ से दोबारा पूछा गया तो उन्होंने उल्टा सवाल दाग दिया कि किसकी अनुमति से ये फैक्ट्रियां चल रही हैं, वे सब इसके जिम्मेदार हैं। केवल फायर विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। यह भी कहा कि इन फैक्ट्रियों को आबादी से बाहर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र दे दिया गया है।