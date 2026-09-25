30 लाख खर्च... फिर भी जर्जर दीवारों पर डाला जा रहा लिंटर! चंदौसी की इस सरकारी कॉलोनी में बड़ा खतरा

दानवीर सिंह यादव, रजपुरा (संभल)। करीब दो दशक से जर्जर हालत में बंद पड़ी विश्व बैंक कालोनी अब नए स्वरूप में विकसित की जा रही है लेकिन, निर्माण कार्य को लेकर ही सवाल खड़े हो गए हैं। सिचाई विभाग में नलकूप खंड चंदौसी के अंतर्गत आने वाली कालोनी में करीब 30 लाख रुपये की लागत से भवनों और परिसर का निर्माण कराया जा रहा है।

आरोप है कि जर्जर और कमजोर हो चुकी पुरानी दीवारों को हटाने के बजाय उन्हीं पर नया निर्माण कर लिंटर डालने की तैयारी है। ऐसे में भविष्य में यहां रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

कालोनी के पुराने भवन लंबे समय से उपयोग में नहीं थे। अब इन्हीं ढांचों को उपयोगी बनाने के लिए निर्माण कार्य शुरू किया गया है। आरोप है कि निर्माण में गुणवत्ता का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा जा रहा है। पुराने और कमजोर ढांचे पर ही नया निर्माण किए जाने से भविष्य में दीवारों के कमजोर होने या गिरने का खतरा बना रह सकता है। निर्माण कार्य में बिचौलियों की भूमिका होने की भी चर्चा है। कालोनी परिसर की सुरक्षा के लिए बनाई जा रही बाउंड्रीवाल के निर्माण में भी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि इसमें मानक के अनुरूप सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। सरकारी आवास में भविष्य में अधिकारी और कर्मचारी रहेंगे। ऐसे में भवन की मजबूती और निर्माण की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। इसके बावजूद मौके पर नियमित निगरानी नहीं होने के आरोप जिम्मेदार विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विभाग की ओर से कालोनी में चल रहे निर्माण कार्य को मार्च तक पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है।