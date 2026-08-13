चंदौसी में नए बस स्टैंड के निर्माण पर फंसा पेंच: पावर हाउस की कीमती जमीन को लेकर बिजली और परिवहन विभाग आमने-सामने

संवाद सहयोगी, चंदौसी (संभल)। बदायूं रोड स्थित विद्युत विभाग के पावर हाउस परिसर की जमीन पर बस स्टैंड निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया है। हस्तांतरित की गई जमीन को पावर हाउस के बिल्कुल बीचों-बीच से दिए जाने पर सवाल उठाते हुए पावर कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजकर आपत्ति दर्ज कराई गई है।

चंदौसी स्थित अकबरपुर चितौरी और आसपास के गाटा संख्याओं में विद्युत विभाग के पास कुल 13.328 हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से लगभग 12.078 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में रिक्त है। दिसंबर 2024 में जिला प्रशासन की सहमति से इस रिक्त भूमि में से 0.894 हेक्टेयर लगभग 2 एकड़ जमीन परिवहन विभाग को रोडवेज बस स्टैंड बनाने के लिए हस्तांतरित की गई थी।

शासन से इस परियोजना के लिए 5.54 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हो चुका है और निर्माण एजेंसी आवास विकास को 1.5 करोड़ रुपये की पहली किश्त भी प्राप्त हो चुकी है। निर्माण कार्य शुरू होने से ठीक पहले विद्युत भंडार केंद्र के सहायक भंडारी नीरज जोशी ने प्रबंध निदेशक को पत्र भेजकर आवंटित भूमि के लेआउट पर गंभीर आपत्ति जताई।

उनका कहना है कि हस्तांतरित भूमि का चिह्नीकरण गाटा संख्या 257 में पावर हाउस परिसर के बिल्कुल बीच में किया गया है। यदि बस स्टैंड परिसर के मध्य में बनता है, तो बसों की आवाजाही पूरे पावर हाउस परिसर के बीच से होगी। इससे विद्युत विभाग की अवशेष करोड़ों रुपये की भूमि पर मालिकाना हक और कब्जा प्रभावित होगा।

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साथ ही पावर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था और भविष्य की विस्तार योजनाओं में बड़ी बाधा उत्पन्न होगी। उनके द्वारा मांग की गई कि किसी भी परिवहन केंद्र का निर्माण मुख्य मार्ग पर होना चाहिए, इसलिए आवंटित 0.894 हेक्टेयर भूमि को मध्य से हटाकर चंदौसी-बदायूं मुख्य मार्ग की तरफ स्थानांतरित किया जाए।

आपत्ति के बाद परिवहन निगम के एआरएम प्रेम सिंह और आवास विकास के सहायक अभियंता गुरुवार को पावर हाउस पहुंचे। वहां एआरएम प्रेम सिंह और स्टोर विभाग के एसडीओ शिवनाथ शर्मा के बीच भूमि को लेकर विस्तृत वार्ता हुई, लेकिन किसी अंतिम निर्णय पर सहमति नहीं बन सकी।