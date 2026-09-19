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चंदौसी: खेत में पेड़ से लटके मिले प्रेमी युगल के शव, परिजनों ने जताया हत्या का शक; पुलिस जांच शुरू

By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
Published: Sat, 19 Sep 2026 01:51 PM (IST)

चंदौसी के नेहटा गांव में एक खेत में पेड़ से 17 वर्षीय किशोर और किशोरी के शव फंदे से लटके ...और पढ़ें

इसी पेड़ पर लटका मिला था प्रेमी युगल का शव

इसी पेड़ पर लटका मिला था प्रेमी युगल का शव

संवाद सहयोगी, चंदौसी (संभल)। नेहटा गांव में एक खेत में बनी कोठरी के पास पेड़ पर एक किशोर और किशोरी के शव फंदे से लटके मिले। दोनों के गले में चुन्नी का बना फंदा लगा था। दोनों पास के एक गांव के निवासी थे।

मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या का मामला मान रही है, जबकि लड़के के घर वाले लड़की के स्वजन पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं।

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मामला सुबह करीब 11 बजे का है। कुछ लोगों ने गांव के एक खेत में पेड़ पर लटके किशोर और किशोरी के शव देखे तो तमाम लोग वहां एकत्र हो गए। यह खेत मौलागढ़ मिलक निवासी खूबचंद का है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की। फॉरेंसिक टीम में भी साक्ष्य एकत्रित किए।

मृतक किशोर और किशोरी की उम्र 17 साल बताई जा रही है। चर्चा है कि दोनों में प्रेम प्रसंग के चलते यह कदम उठाया है। सीओ विवेक जावला का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मामला साफ होगा। गांव में शांति के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है।

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