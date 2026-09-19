चंदौसी: खेत में पेड़ से लटके मिले प्रेमी युगल के शव, परिजनों ने जताया हत्या का शक; पुलिस जांच शुरू

संवाद सहयोगी, चंदौसी (संभल)। नेहटा गांव में एक खेत में बनी कोठरी के पास पेड़ पर एक किशोर और किशोरी के शव फंदे से लटके मिले। दोनों के गले में चुन्नी का बना फंदा लगा था। दोनों पास के एक गांव के निवासी थे।

मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या का मामला मान रही है, जबकि लड़के के घर वाले लड़की के स्वजन पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मामला सुबह करीब 11 बजे का है। कुछ लोगों ने गांव के एक खेत में पेड़ पर लटके किशोर और किशोरी के शव देखे तो तमाम लोग वहां एकत्र हो गए। यह खेत मौलागढ़ मिलक निवासी खूबचंद का है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की। फॉरेंसिक टीम में भी साक्ष्य एकत्रित किए।