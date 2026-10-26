चंदौसी में 8 साल के मासूम से दरिंदगी: पड़ोसी ने 20 रुपये का लालच देकर किया कुकर्म, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल

संवाद सहयोगी, चंदौसी (संभल)। कोतवाली क्षेत्र के एक मुहल्ले में आठ वर्षीय बालक के साथ कुकर्म की घटना सामने आई है। मुहल्ले के ही एक युवक पर आरोप है कि उसने बहला-फुसलाकर बालक को अपने घर बुलाया और इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपित युवक को हिरासत में ले लिया है और पीड़ित को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा है।

चंदौसी के एक स्कूल में कक्षा दो में पढ़ने वाले बालक के पड़ोस में एक युवक परिवार के साथ रहता है। बताया जा रहा है कि जब युवक के परिवार वाले एक रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने गए थे।

तब उसने बालक को बहला-फुसलाकर अपने घर बुला लिया और उसके साथ कुकर्म किया। आरोपित ने बालक को डराया-धमकाया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी, साथ ही उसे चुप रहने के लिए 20 रुपये भी दिए।