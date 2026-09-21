चंदौसी पुलिस वैन हत्याकांड: सिपाहियों की आंखों में मिर्ची झोंककर राइफल लूटने वाले को उम्रकैद, 1.67 लाख जुर्माना

संवाद सहयोगी, चंदौसी (संभल)। न्यायालय में पेशी के बाद मुरादाबाद जेल लौट रही पुलिस वैन में सिपाहियों की आंखों में मिर्ची झोंककर गोली मारकर हत्या करने और राइफल लूटने के चर्चित मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार के न्यायालय ने आरोपित धर्मपाल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 1.67 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

17 जुलाई 2019 को मुरादाबाद जेल से विचाराधीन 24 बंदियों को चंदौसी अदालत में पेशी के लिए लाया गया था। शाम करीब पांच बजे पेशी के बाद कैदियों को वैन से वापस मुरादाबाद ले जाया जा रहा था। इसी दौरान ग्रीन चंदौसी के पास वैन में सवार बहजोई के रम्पुरा गांव निवासी शकील, कमल और भरतपुर निवासी धर्मपाल ने सुनियोजित तरीके से वैन में तैनात सिपाही ब्रजपाल व हरेंद्र की आंख में मिर्ची पाउडर झोंक दिया और वैन की ग्रिल टेढ़ी कर भागने का प्रयास किया।