बेटियों की अश्लील वीडियो बनाई, फिर व्यापारी परिवार से वसूले लाखों रुपये; अब मांगी 5 लाख की रंगदारी

जागरण संवाददाता, चंदौसी (संभल)। एक महिला ने उसकी नाबालिग बेटियों की अश्लील वीडियो बनाकर रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए दंपती समेत उनके एक साथी और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। महिला के अनुसार, आरोपितों ने उन्हें ब्लैकमेल करते हुए एक लाख से ज्यादा रुपये वसूल कर लिए। अब उनसे पांच लाख रुपये और मांगे जा रहे हैं।

मामला नगर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी के परिवार से जुड़ा है। व्यापारी की पत्नी का आरोप है कि मुहल्ला कायस्थान निवासी हनी चंद्रा, उसकी पत्नी हिमानी गुप्ता समेत सिमरन गुप्ता व दो अज्ञात व्यक्तियों ने 14 अप्रैल को उनकी नाबालिग बेटियों की एडिट की हुई अश्लील वीडियो दिखाकर रंगदारी मांगी और चार हजार रुपये वसूल लिए।