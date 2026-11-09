कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस को जवाब, 1008 दीपों से लिखा- 'मोदी कहीं नहीं जाएंगे'

संवाद सहयोगी, जागरण, संभल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पिता को लेकर दिए गए बयान पर श्री कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रतिक्रिया दी। दीपावली के अवसर पर ऐंचोड़ा कंबोह स्थित श्री कल्कि धाम में उन्होंने 1008 दीप प्रज्वलित कर उनसे ''मोदी कहीं नहीं जाएंगे'' संदेश लिखा। इसके माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रति अपना समर्थन और विश्वास व्यक्त किया।

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राजनीति में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा बनाए रखना बेहद जरूरी है। किसी भी राजनीतिक दल के नेता को व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचना चाहिए। कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करोड़ों भारतीयों के विश्वास और संकल्प के प्रतीक हैं।