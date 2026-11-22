डिजिटल टीम, सहारनपुर। कभी चीनी उत्पादन के लिए पहचाना जाने वाला पश्चिमी उत्तर प्रदेश अब एथेनॉल बनाने वाले बड़े केन्द्र के तौर पर अपनी धाक जमा रहा है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ और बिजनौर की गन्ना बेल्ट अब देश के ग्रीन फ्यूल की नई राजधानी बनती जा रही है। केंद्र सरकार की एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति और योगी सरकार की चीनी मिलों को एथेनॉल से जोड़ने की पहल ने इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी है। अब यहां की मिलें सिर्फ चीनी ही नहीं बना रहीं, बल्कि गन्ने के रस, शीरे, मक्का और टूटे चावल से एथेनॉल बनाकर पेट्रोल में मिलाने के लिए देशभर के डिपो को सप्लाई कर रही हैं।

शामली की ऊन चीनी मिल में बदलाव की मिसाल इस बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल शामली की ऊन चीनी मिल है। यहां 300 केएल क्षमता का डिस्टलरी प्लांट शुरू हुआ है, जिसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट माना जा रहा है। इस प्लांट से बना एथेनॉल पानीपत, मेरठ और मथुरा भेजा जा रहा है। ऊन चीनी मिल का यह प्लांट तीन साल में बनकर तैयार हुआ है और मई माह से यहां मक्का और चावल से एथेनॉल तैयार किया जा रहा है। जिला आबकारी अधिकारी ने भी इसकी पुष्टि की है कि यह प्लांट पश्चिमी यूपी में सबसे बड़ा है।

पश्चिम के कईं चीनी मिलों के पास है अपने डिस्टीलरी प्लांट पश्चिमी यूपी की गन्ना बेल्ट में शामली जिले में शामली, ऊन, थानाभवन, मुजफ्फरनगर जिले में तितावी, मंसूरपुर, खतौली, भैंसाना, रोहाना, मोरना, खाईखेड़ी, टिकौला और बागपत जिले में रमाला, बागपत, मलकपुर तथा सहारनपुर जिले में शाकुंभरी, सरसावा, ननौता, देवबंद, गांगनौली, गागलहेड़ी, शेरमऊ जैसी चीनी मिलें हैं। इनमें से कई मिलों के पास अब अपनी डिस्टलरी है। मुजफ्फरनगर जिले की मंसूरपुर, खतौली समेत तीन डिस्टलरी प्लांट हैं, जिनमें दो चालू हैं। थानाभवन चीनी मिल का डिस्टलरी प्लांट सहारनपुर जिले के गागलहेड़ी में है।

नियंत्रण में रहते हैं चीनी के दाम… यह बदलाव ऐसे ही नहीं आया। पहले मिलें चीनी के दाम पर निर्भर थीं। चीनी ज्यादा बनती तो दाम गिरते, मिलें घाटे में जातीं और किसानों का भुगतान अटक जाता था। एथेनॉल ने इस कुचक्र को तोड़ा है। अब मिलें गन्ने के रस को सीधे एथेनॉल में बदल सकती हैं। इससे चीनी का उत्पादन नियंत्रित रहता है, मिलों को नकद पैसा मिलता है और किसानों को समय पर गन्ना भुगतान होता है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश आज देश में एथेनॉल का शीर्ष उत्पादक है। यहां एथेनॉल उत्पादन करने वाली 53 डिस्टलरी हैं और वार्षिक स्थापित क्षमता 158.44 करोड़ लीटर है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में यूपी ने 42.70 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन किया था, जो 2020-21 में बढ़कर 99.31 करोड़ लीटर हो गया।

200 करोड़ की लागत से एथेनॉल प्लांट निर्माण को हरी झंडी पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य भी अब पहले से बढ़ा है। पहले यह 10 प्रतिशत था, जिसे बढ़ाकर केंद्र सरकार ने 20 प्रतिशत कर दिया है। इसका सीधा फायदा पश्चिमी यूपी के किसानों को मिला है, क्योंकि यहां गन्ना, मक्का और धान तीनों की पैदावार होती है। मथुरा के छाता में 19 वर्षों से बंद पड़ी चीनी मिल में अब एथेनॉल प्लांट लगाने को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जहां गन्ना, मक्का और धान से एथेनॉल बनाया जाएगा और यह प्लांट साल में 11 महीने चलेगा। इसमें करीब 200 करोड़ रुपये की लागत आएगी और साल में 3.96 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा।

बिजनौर में गन्ने की प्रेस मड, नेपियर घास और गोबर से बन रही सीएनजी व एथेनॉल बिजनौर भी अब इसी कतार में खड़ा है। यहां गन्ने की प्रेस मड, नेपियर ग्रास और गोबर से सीएनजी और एथेनॉल जैसे ग्रीन फ्यूल बनाए जा रहे हैं। हाल ही में हुए एक सर्वे के अनुसार, देश में सीएनजी के संभावित उत्पादन का 24 प्रतिशत हिस्सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तैयार किया जा सकता है, जिसमें बिजनौर जिला सबसे महत्वपूर्ण है। यहां दस चीनी मिलें हैं और कच्चे माल की कोई कमी नहीं है।