सपा की बैठक में 'PDA' पर ही रार, सहारनपुर में प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में आस्तीन चढ़ाकर भिड़ने को तैयार हुए नेता

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के समक्ष उस समय स्थिति विकट हो गई जब स्थानीय सपा नेता अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर उपेक्षा का आरोप लगाकर आस्तीन चढ़ाकर भिड़ने को तैयार हो गए। हंगामा इतना बढ़ा की सहारनपुर देहात आशु विधायक ने बीच बचाव करना पड़ा तथा किसी प्रकार नेताओं को शांत कराया। इसका वीडियो भी वायरल हो गया है।

सपा प्रदेशाध्यक्ष श्यामलाल पाल गुरुवार की दोपहर सर्किट हाउस में सपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ संगठन की समीक्षा बैठक ले रहे थे। बैठक के दौरान पूर्व सांसद हाजी फजलुर्रहमान से लेकर जिलाध्यक्ष चौ. अब्दुल वाहिद, मजाहिर राणा, पूर्व विधायक विरेन्द्र ठाकुर सहित जिले के तमाम बड़े संगठन की मजबूती तथा कार्यप्रणाली को लेकर विचार प्रकट कर रहे थे। एक के बाद एक नेताओं द्वारा जब पार्टी नीतियों आदि पर चर्चा शुरू की तो कार्यकर्ताओं में रोष फैल गया।

इसी दौरान वरिष्ठ सपा नेता चौधरी सलीम अख्तर ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर संगठन व कार्यकर्ताओं की अनदेखी के आरोप लगाने शुरू कर दिए। जिसपर कई वरिष्ठ सपा नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया तथा बैठक हंगामा खड़ा हो गया। मामला ठहरा ही था कि प्रदेश सचिव ममता चौधरी ने पार्टी में पीडीए के प्रति उपेक्षात्मक रवैये रखने के खुले आरोप लगाए।