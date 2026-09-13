चीनी के बाद अब 'गेहूं' हुआ महंगा, एक महीने में 200 रुपए तक उछले दाम; देखें नया रेट

संजीव गुप्ता, सहारनपुर। चीनी के बाद अब गेहूं के दामों में बढ़ोतरी हुई है। एक महीने के भीतर 200 रुपये प्रति कुंतल तक की वृद्धि दर्ज की गई है। अनाज मंडी में प्रति कुंतल गेंहू 2850 रुपये तक है। नॉन ब्रांडेड 10 किग्रा पैक 350-360 रुपये तक है जबकि 10 किग्रा ब्रांडेड पैकेट आटा 390-440 रुपये तक है।

केंद्र सरकार द्वारा निर्यात पर लगी रोक हटाने और जल्द एमएसपी घोषित होने की संभावना के चलते दाम में और तेजी की संभावना से इंकार नही किया जा रहा है। इन दिनों दबे पांव बढ़ रही महंगाई से आम जरूरत के खाद्य पदार्थों के दाम में लगातार तेजी आ रही है। चीनी के बाद अब गेहूं के दामों में आ रहा उछाल आम वर्ग को प्रभावित कर रहा है। पिछले एक महीने के दौरान प्रति कुंतल गेहूं के दाम में 200 रुपये का तक उछाल आया है।

केंद्र सरकार द्वारा निर्यात पर लगी रोक हटाए जाने के बाद यह तेजी आई है। थोक कारोबारियों के अनुसार, अगले रबी सीजन के लिए के सरकार के जल्द ही गेहूं का एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) घोषित किए जाने की संभावना है। यह समर्थन मूल्य पिछले सीजन से अधिक होने की संभावना है।