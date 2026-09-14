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सहारनपुर में डेढ़ करोड़ की लागत से बनेगी आधुनिक गोशाला, बेसहारा पशुओं को मिलेगा स्थायी सहारा

By Sanju Kumar Edited By: Shivam Yadav
Published: Mon, 14 Sep 2026 10:46 AM (IST)

सहारनपुर में बेसहारा गोवंश के लिए डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से नई गोशाला बनाई जाएगी। इसमें 500 गोवंश को ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

HighLights

  1. सहारनपुर में डेढ़ करोड़ की लागत से नई गोशाला का निर्माण।

  2. पांच सौ बेसहारा गोवंश को मिलेगा स्थायी आश्रय और देखभाल।

  3. गो उत्पादों की बिक्री से गोशाला आत्मनिर्भर बनेगी, आय बढ़ेगी।

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। शहर में सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा गोवंश को अब स्थायी आश्रय मिलेगा। नगर निगम ने बेसहारा पशुओं के लिए नई गोशाला बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए गंगोह रोड स्थित गोगा जी म्हाड़ी के पास गोशाला के लिए 4500 वर्ग मीटर भूमि चिह्नित की गई है।

यह गोशाला मां शाकुंभरी कान्हा उपवन गोशाला की तर्ज पर विकसित की जाएगी, जिसमें लगभग पांच सौ गोवंश को रखने की क्षमता होगी। गोशाला के निर्माण पर नगर निगम करीब डेढ़ करोड़ रुपये खर्च करेगा। निगम की योजना के अनुसार, अगले सप्ताह से निर्माण कार्य शुरू होगा और इसे छह माह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

गोशाला में पशुओं के रहने, चारा-पानी और अन्य व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसका उद्देश्य केवल गोवंश को आश्रय देना नहीं है, बल्कि इसे उपयोगी और आत्मनिर्भर बनाना भी है।

गोवंशियों से प्राप्त गोबर और अन्य गो उत्पादों से विभिन्न सामग्री तैयार कर उनकी बिक्री से आय बढ़ाई जाएगी। इस आय का उपयोग गोशाला के संचालन और पशुओं की देखभाल में किया जाएगा, जिससे गोशाला पर होने वाले खर्च में कमी आएगी।

गोशाला बनने से समस्याओं का समाधान संभव

शहर में बेसहारा गोवंशियों के सड़कों पर घूमने से यातायात और लोगों की सुरक्षा को लेकर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कई बार पशु सड़क के बीच या चौराहों पर बैठ जाते हैं, जिससे वाहन चालकों को दिक्कत होती है। इसके कारण दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ता है। नई गोशाला बनने से इन समस्याओं का समाधान संभव होगा।

पशु कल्याण चिकित्सा अधिकारी संदीप मिश्रा ने बताया कि गोगाजी म्हाड़ी के पास नई गोशाला बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। 4500 वर्ग मीटर जमीन में गोशाला का निर्माण कार्य होगा।

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