सहारनपुर में डेढ़ करोड़ की लागत से बनेगी आधुनिक गोशाला, बेसहारा पशुओं को मिलेगा स्थायी सहारा

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। शहर में सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा गोवंश को अब स्थायी आश्रय मिलेगा। नगर निगम ने बेसहारा पशुओं के लिए नई गोशाला बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए गंगोह रोड स्थित गोगा जी म्हाड़ी के पास गोशाला के लिए 4500 वर्ग मीटर भूमि चिह्नित की गई है।

यह गोशाला मां शाकुंभरी कान्हा उपवन गोशाला की तर्ज पर विकसित की जाएगी, जिसमें लगभग पांच सौ गोवंश को रखने की क्षमता होगी। गोशाला के निर्माण पर नगर निगम करीब डेढ़ करोड़ रुपये खर्च करेगा। निगम की योजना के अनुसार, अगले सप्ताह से निर्माण कार्य शुरू होगा और इसे छह माह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

गोशाला में पशुओं के रहने, चारा-पानी और अन्य व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसका उद्देश्य केवल गोवंश को आश्रय देना नहीं है, बल्कि इसे उपयोगी और आत्मनिर्भर बनाना भी है। गोवंशियों से प्राप्त गोबर और अन्य गो उत्पादों से विभिन्न सामग्री तैयार कर उनकी बिक्री से आय बढ़ाई जाएगी। इस आय का उपयोग गोशाला के संचालन और पशुओं की देखभाल में किया जाएगा, जिससे गोशाला पर होने वाले खर्च में कमी आएगी।