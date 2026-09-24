कागजों में बुलडोजर चला रहा SDA: बिना नक्शा पास कराए बन रहे शोरूम व कॉलोनियां, 6 हजार नोटिस जारी, लेकिन कार्रवाई जीरो

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। शहर में अवैध निर्माण का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सहारनपुर विकास प्राधिकरण के 12 जोन में अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस जारी किए जाते हैं, लेकिन कार्रवाई की गति इतनी धीमी है कि छह हजार अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण करने में एसडीए के अधिकारी विफल रहे।

अवैध निर्माण आज भी जस के तस खड़े हुए है। एसडीए के 12 जोनों में करीब छह हजार अवैध निर्माण करने वालों को ध्वस्तीकरण के नोटिस भेजे जा चुके हैं, लेकिन पिछले तीन साल में भवन, इमारत, बिल्डिंग, अवैध मार्केट को ध्वस्त नहीं किया जा सका।

सहारनपुर के स्तर पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण, स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण, आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां और मानकों के विपरीत किए गए निर्माण लगातार सामने आ रहे हैं। अवैध निर्माण के मामलों में प्राधिकरण की तरफ से नोटिस जारी कर निर्माणकर्ताओं से जवाब मांगा गया है।

शहर के अंबाला रोड, देहरादून रोड, मल्हीपुर रोड, चिलकाना रोड, दिल्ली रोड आदि प्रमुख मार्गों, कालोनियों और बाहरी क्षेत्रों में तेजी से निर्माण हो रहा है। भूखंडों का विभाजन कर कालोनियां विकसित की जा रही हैं, जबकि इनके लिए आवश्यक स्वीकृति और मानचित्र प्रक्रिया पूरी नहीं की गई।

इसके अलावा कई स्थानों पर स्वीकृत मानचित्र से अधिक निर्माण किए जाने की शिकायतें भी सामने आती रहती हैं। भगत सिंह मार्केट, रायवाला, हकीकत नगर, घंटाघर, अंबाला रोड, नेहरू मार्केट, गंगोह रोड आदि स्थानों पर बड़े-बड़े अवैध शोरूम बनाकर तैयार कर दिए गए है।

हैरत की बात यह है कि अवैध निर्माण के मामलों में नोटिस जारी होने के बाद भी निर्माण कार्य जारी रहने की शिकायतें सामने आती रही हैं। छह हजार जिन लोगों को ध्वस्तीकरण के नोटिस दिए गए हैं। उनका अवैध निर्माण को ध्वस्त तक नहीं किया जा सका। महज कागजों में ही कार्रवाई की जा रही है।