शादी की खुशियों में 'खंजर' से घोल दिया जहर, मायके आई पत्नी की हत्याकर खुद का भी गला रेता
Saharanpur News:सहारनपुर में छोटी बहन की शादी में मायके आई महिला की उसके पति ने उस्तरे से गला काटकर हत्या कर दी। पति ने खुद को भी घायल कर लिया।
HighLights
सहारनपुर में बहन की शादी में शामिल होने आई थी गजाला।
इरफान से 14 वर्ष पहले हुई थी गजाला की शादी।
संवाद सूत्र, नानौता (सहारनपुर)। छोटी बहन के निकाह में शामिल होने मायके आई महिला की पति ने गले पर उस्तरे से वार कर हत्या कर दी। आरोपित ने अपने गले पर भी उस्तरे से वार कर लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। शादी के 14 वर्ष बाद भी बच्चा न होने पर दंपती में अक्सर विवाद होता था। साथ ही साली को दहेज का ज्यादा सामान मिलने पर भी नाराज बताया जा रहा है।
मुहल्ला चाह मंजिली निवासी इस्लाम की छोटी बेटी नीलोफर की 21 सितंबर को शादी थी। उनकी बड़ी बेटी 35 वर्षीय गजाला भी अपनी ससुराल शामली के गांव महमूदपुर से शादी समारोह में आई हुई थी। गजाला की शादी 14 वर्ष पहले इरफान से हुई थी।
इरफान पानीपत में एक कंपनी में नौकरी करता है। शादी के इतने वर्ष बीतने के बाद भी बच्चा न होने पर पति-पत्नी के बीच विवाद होने लगा था। गुरुवार शाम चार बजे गजाला का छोटा भाई शोएब पंजाब जाने के लिए तैयारी कर रहा था। शोएब ने गजाला से कमरे के अंदर रखा कपड़ों का बैग लाने को कहा। जिस पर गजाला कमरे में गई। कुछ ही देर में वह खून से लथपथ बाहर आई।
उसके गले में धारदार हथियार के वार के निशान थे। घरवालों ने कमरे में देखा तो इरफान भी खून से लथपथ पड़ा था। स्वजन गजाला व इरफान को लेकर सीएचसी पहुंचे। चिकित्सकों ने गजाला को मृत घोषित कर दिया। गंभीर हालत में इरफान को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया।
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मुहल्लेवासियों में चर्चा रही कि साली को दहेज में ज्यादा सामान दिए जाने से भी इरफान नाखुश था। सीओ शैलेंद्र प्रताप गौतम मौके पर पहुंचे और मृतका के स्वजन से जानकारी ली। एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि मृतका के स्वजन की तरफ से अभी कोई शिकायत नहीं दी गई। पुलिस अपने स्तर से कारणों की जांच कर रही है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
शादी की खुशियां मातम में बदलीं
नानौता कस्बे के मुहल्ला चाह मंजिली में इस्लाम की बेटी गजाला की हत्या के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। हर ओर चीख-पुकार मच गई। मायके वाले आरोपित पति इरफान को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे। गजाला की शादी 14 वर्ष पूर्व शामली के गांव मोहम्मदपुर में इरफान से हुई थी।
उनके कोई संतान नहीं थी और अक्सर पति-पत्नी के बीच विवाद होते रहते थे। लगभग दो महीने से गजाला अपने मायके नानौता में रह रही थी और बहन की शादी में शामिल होने के लिए आई थी। गुरुवार को गजाला का छोटा भाई शोएब, जो पंजाब में काम करता है, अपनी बहन से कपड़े का बैग लाने के लिए कहता है।
बताया बया कि जैसे ही गजाला कमरे में गई, इरफान ने उस पर हमला कर दिया। यह हमला इतना भयानक था कि गजाला तुरंत खून से लथपथ होकर गिर गई। गजाला की माता जब चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर कमरे में पहुंची, तो वहां का दृश्य देखकर बेहोश हो गई। स्वजन ने गंभीर रूप से घायल गजाला और इरफान को सीएचसी ले जाया, जहां गजाला को मृत घोषित कर दिया गया। इरफान को जिला चिकित्सालय भेजा गया।