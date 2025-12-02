Saharanpur News: महिला को बचाने के चक्कर में बाइक दीवार से टकराई, 2 युवकों की दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। बेहट कोतवाली क्षेत्र में बूबका-कोठड़ी मार्ग पर गांव नगला झंडा में सड़क पार कर रही वृद्ध महिला को बचाने के प्रयास में बाइक सड़क किनारे दीवार से टकरा गई। इससे बाइक पर सवार क्षेत्र के गांव चांडी निवासी 20 वर्षीय शोएब व उसके साथ बाइक पर पीछे बैठे 18 वर्षीय अनस निवासी गांव मुजाहिदपुर थाना फतेहपुर की दीवार में सिर टकराने के कारण मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस ने 108 एम्बुलेंस से दोनों शव सीएचसी भिजवाए, लेकिन सूचना पर पहुंचे स्वजन ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। रविवार को गांव चांडी में शोयब पुत्र खुर्शीद के चचेरे भाई हुसैन की शादी थी। बरात क्षेत्र में ही गांव दबकौरा जानी थी। बारात से पहले शोएब कस्बा बेहट में जैकेट खरीदने आया था।

जब वह कस्बे से घर के लिए वापस लौटा तो रास्ते में अनस पुत्र इनाम ने उसे रोककर बाइक पर लिफ्ट मांगी और उसके साथ बाइक पर सवार हो गया। दोनों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। जब यह दोनों बूबका से आगे गांव नगला झंडा से गुजर रहे थे तो अचानक एक वृद्ध महिला सड़क पार करते हुए बाइक के आगे आ गई।

इसे बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे दीवार से टकरा गई। दोनों के सिर दीवार से टकरा गए, जिससे बुरी तरह जख्मी होने के कारण उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ग्रामीणों ने तत्काल 108 एंबुलेंस और कोतवाली पुलिस को सूचना दी।

इस पर पुलिस व एंबुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को सीएचसी लाया गया। सबसे पहले शोएब की शिनाख्त हुई तो तत्काल उसके स्वजन को सूचना दी गई। कुछ देर बाद अनस की भी पहचान कर ली गई और उसके गांव मुजाहिदपुर में उसके स्वजन को भी सूचना दे दी। स्वजन सीएचसी पहुंच गए।

इंस्पेक्टर सतपाल सिंह भाटी ने बताया कि दोनों मृतकों के स्वजन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते थे। उन्होंने पोस्टमार्टम कराने से भी इनकार कर दिया। इसके चलते पंचायतनामे की कार्रवाई के बाद शव उनके स्वजन को सौंप दिए गए। विधायक उमर अली खान ने भी सीएचसी पहुंचकर मृतक युवकों के परिवारों को ढांढस बंधाया।

नहीं गई बरात, निकाह की रस्म अदा कराने दूल्हे के साथ गए सिर्फ दो रिश्तेदार शोएब के चचेरे भाई हुसैन की शादी की खुशियां मातम में बदल गई। दुर्घटना की खबर लगते ही घर में कोहराम मच गया। स्वजन के साथ रिश्तेदार भी सीएचसी पहुंच गए। बरात भी नहीं गई। निकाह की रस्म अदा कराने के लिए दूल्हे के साथ सिर्फ दो रिश्तेदार ही दबकौरा गए।



