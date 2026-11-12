चाची से प्रेम संबंध में रोड़ा बना चाचा, भतीजे ने भाई के साथ मिलकर कर दी हत्या

जागरण संवाददाता, सहारनपुर : चाची से करीब साढ़े तीन साल से चल रहे प्रेम संबंध में चाचा के विरोध को भतीजा बर्दाश्त नहीं कर सका। इसी रंजिश में उसने अपने सगे भाई के साथ मिलकर चाचा की हत्या कर दी। पहले खेत में बुलाकर लोहे की राड से सिर पर वार कर उसे लहूलुहान किया और फिर अधमरी हालत में बाइक पर लादकर दूसरे थाना क्षेत्र में ले जाकर फेंक दिया। वहां उसकी मौत हो गई। मामले का पुलिस ने राजफाश करते हुए दोनों आरोपित सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस लाइन सभागार में एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि राजू की हत्या उसके सगे भतीजे शुभम ने अपने भाई रजत के साथ मिलकर की थी। पुलिस जांच में सामने आया कि राजू की पत्नी और शुभम के बीच करीब साढ़े तीन साल से प्रेम संबंध थे। राजू को इसकी जानकारी हो गई थी। वह कई बार इसका विरोध कर चुका था। इसी बात को लेकर शुभम अपने चाचा से रंजिश रखने लगा था।

नौ नवंबर की शाम शुभम ने राजू को फोन करके खेत में बुलाया था। वहां शुभम ने लोहे की राड से राजू के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर चोट लगने से राजू बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके बाद शुभम ने अपने भाई रजत को फोन कर मौके पर बुला लिया। दोनों भाइयों ने राजू को मोटरसाइकिल पर बैठाया और सरसावा थाना क्षेत्र में ले आए। हैदरपुर से भिक्कनपुर जाने वाले रास्ते पर बंधे के पास उसे फेंककर फरार हो गए। बाद में राजू की मौत हो गई।