जागरण संवाददाता, सहारनपुर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़े और अपात्रों को लाभ मिलने की आशंका रोकने के लिए शासन ने नई व्यवस्था लागू की है। अब समारोह में शामिल होने वाले दूल्हा-दुल्हन की बायोमेट्रिक और फेसियल पहचान से उपस्थिति दर्ज होगी। प्रवेश और निकास, दोनों समय आधार डाटा से पहचान का सत्यापन किया जाएगा।

जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान के निर्देश पर जिला समाज कल्याण अधिकारी अर्चना ने लाभार्थियों से आधार अपडेट कराने की अपील की है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना का लाभ लेने वाले सभी जोड़ों के लिए बायोमेट्रिक और फेसियल उपस्थिति अनिवार्य है। जिनके आधार कार्ड में बचपन की फोटो है या जिन्होंने लंबे समय से फोटो और बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कराया है, वे समय रहते यह प्रक्रिया पूरी कर लें।

आधार कार्ड से होगी जांच समारोह स्थल पर फिंगरप्रिंट या चेहरे का मिलान नहीं होने पर पंजीकरण के बावजूद शादी की प्रक्रिया में परेशानी हो सकती है। इसलिए आवेदन करने वाले वर-वधू अपने आधार की स्थिति जांचें और अंतिम समय की तकनीकी दिक्कत से बचने के लिए जरूरी औपचारिकताएं पहले पूरी करें।

समाज कल्याण विभाग की यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में सहायता के लिए है। सभी वर्गों के उन गरीब परिवारों को इसका लाभ दिया जाता है, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक है।