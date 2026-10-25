सहारनपुर में करवा चौथ की खरीदारी ने पकड़ी रफ्तार, 1400 रुपये वाले स्पेशल सूट की मांग सबसे अधिक
करवा चौथ पर्व नजदीक आते ही सहारनपुर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है, महिलाएं त्योहार की तैयारियों में जुटी हैं।
HighLights
करवा चौथ पर्व के लिए बाजारों में रौनक बढ़ी।
800-1400 रुपये के स्पेशल सूट की भारी मांग।
दुकानदारों को बिक्री बढ़ने की पूरी उम्मीद।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। करवा चौथ का पर्व नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। महिलाओं ने त्योहार की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कपड़ों, प्रसाधन सामग्री और चूड़ियों की दुकानों पर भीड़ दिखाई देने लगी है। बाजार में सबसे अधिक मांग करवा चौथ स्पेशल सूट की है। दुकानदारों ने त्योहार को ध्यान में रखकर नई डिजाइन और आकर्षक रंगों के कई विकल्प मंगाए हैं।
करवा चौथ के लिए महिलाएं खास तौर पर लाल, हरे और अन्य रंगों के सूट पसंद कर रही हैं। बाजार में इन सूट की कीमत करीब 800 रुपये से लेकर 1400 रुपये तक है। अलग-अलग बजट के अनुसार डिजाइन और कपड़े के विकल्प उपलब्ध होने से महिलाएं खरीदारी कर रही हैं।
महिलाओं को खूब पसंद आ रहा स्पेशल सूट
दुकानदारों के मुताबिक, इस बार खास तौर पर तैयार किए गए सूट महिलाओं को खूब पसंद आ रहे हैं। इनमें छलनी से चांद देखते हुए महिला का डिजाइन दिया गया है। कुछ सूट पर करवा चौथ की थीम से जुड़े अन्य डिजाइन भी हैं। दुकानदारों ने त्योहार को देखते हुए अलग-अलग बजट के ग्राहकों के लिए कई विकल्प रखे हैं।
कपड़ों के अलावा चूड़ी, बिंदी, मेहंदी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानों पर भी महिलाओं की आवाजाही बढ़ गई है। महिलाएं कपड़ों के साथ उनसे मेल खाती चूड़ियां और ज्वेलरी भी खरीद रही हैं। दुकानदारों को उम्मीद है कि पर्व नजदीक आने के साथ बाजार में खरीदारी और बढ़ेगी।
दुकानदारों को कारोबार बढ़ने की उम्मीद
दुकानदारों का कहना है कि करवा चौथ से पहले बाजार में खरीदारी शुरू हो चुकी है। फिलहाल महिलाएं कपड़े और अन्य जरूरी सामान खरीद रही हैं। आने वाले दिनों में बाजार में भीड़ और बढ़ने की संभावना है। त्योहार के लिए खास तौर पर मंगाए गए सूट की बिक्री अच्छी हो रही है। इससे दुकानदारों में भी उत्साह है।
यह भी पढ़ें- करवाचौथ स्पेशल सूट से गुलजार सहारनपुर के बाजार, 800 से 1400 रुपये तक की रेंज; महिलाओं की उमड़ी भीड
यह भी पढ़ें- Karwa Chauth: छलनी और चांद की थीम वाले करवा चौथ स्पेशल सूट ने मोहा महिलाओं का मन