सहारनपुर रेलवे स्टेशन से 154 ट्रेनों के संचालन के बाद भी राहत नहीं, 19 स्पेशल ट्रेन नाकाफी; लंबी वेटिंग लिस्ट बरकरार  

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। त्योहारी सीजन में जहां बड़ी संख्या में नियमित ट्रेने तमाम मार्गों पर ठसाठस दौड़ रही है, वहीं रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 19 स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी किया हुआ है। इसके बावजूद ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ कम नहीं हो रही, कुछ ट्रेनों में नो-रूम व बाकी में लंबी वेटिंग के कारण मारामारी मचने से सफर मुश्किल हो गया है।

सहारनपुर रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन विभिन्न मार्गों पर 154 ट्रेनों का संचालन किया जाता है, जिसमें 70 से 75 प्रतिशत लंबी दूरी की पूर्वांचल, बिहार व बंगाल मार्ग की है। त्योहारों पर यात्रियों की निरंतर बढ़ रही संख्या के मद्देनजर रेलवे ने गत माह से ही 19 स्पेशल ट्रेने संचालित कर दी थी। नियमित व बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनों के संचालन पर भी यात्रियों की भीड़ के आगे ट्रेनें नाकाफी साबित हो रही है तथा सफर को लोग मारे मारे भटक रहे है तथा मार्ग नहीं सूझ रहा है।