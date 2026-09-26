'मेरा बड़ा बेटा चार जिलों का अपराधी है', सहारनपुर में हाथ में बैनर लेकर SSP दफ्तर पहुंचा पिता 

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। मेरा बड़ा बेटा चार जिलों का अपराधी है। उसने करोड़ों रुपये की ठगी करने के साथ ही वृद्धाश्रम की जमीन भी हड़प ली है। बुजुर्ग ने बेटे पर पत्नी की हत्या कराने व खुद को धीमा जहर देकर मारने का प्रयास भी किया। पीड़ित ने एसएसपी से मिलकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। बेहट के गांव मिरगपुर पांजूवाला निवासी हुकुमचंद शुक्रवार को हाथ में अजीबो-गरीब बैनर लिए एसएसपी आफिस पहुंचे।

बैनर पर लिखा हुआ था कि मेरा बेटा चार जिलों का अपराधी है।एसएसपी को दिए प्रार्थना पत्र में उन्होंने अपने बड़े बेटे अशोक, उसकी पत्नी संगीता और बेटे भारत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। बुजुर्ग का कहना है कि वह मूल रूप से ग्राम तितरवाड़ा का रहने वाला है। वर्ष 2001 में ग्राम मिरगपुरपान्जूवाला स्थित खसरा नंबर छह और सात की करीब 13 बीघा जमीन पर वृद्धाश्रम बनवाया था।