मेरठ-सहारनपुर विधान परिषद चुनाव: 380 बूथों पर होगा मतदान, आचार संहिता लागू; तैयारियों में लगे अधिकारी

जागरण संवाददाता, मेरठ। प्रदेश में विधान परिषद की मेरठ खंड शिक्षक और स्नातक समेत कुल 11 सीटों पर निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल छह दिसंबर को समाप्त हो रहा है। इन सीटों पर निर्वाचन की अधिसूचना मंगलवार को चुनाव आयोग ने जारी कर दी। मेरठ खंड की दोनों सीटों के लिए रिटर्निंग अफसर कमिश्नर ने चुनाव आचार संहिता को लागू कर दिया।

मेरठ खंड में शामिल मेरठ और सहारनपुर मंडल के 9 जनपदों में कुल 380 बूथों पर मतदान होना है। जनपद में जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को चुनाव आचार संहिता का पालन सख्ती से कराने के लिए दिशा निर्देश दिए।

विधान परिषद की मेरठ खंड शिक्षक और मेरठ खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मेरठ मंडल के छह और सहारनपुर मंडल के तीन जनपद शामिल हैं। इन जनपदों में स्नातक के लिए 127 मतदान केंद्रों पर 380 बूथों में तथा शिक्षक के लिए 121 मतदान केंद्रों पर 125 बूथों पर मतदान होगा। मेरठ जनपद में स्नातक निर्वाचन के लिए 31 मतदान केंद्रों पर 77 बूथ बनाए गए हैं, जबकि शिक्षक निर्वाचन के लिए 30 मतदान केंद्रों पर 30 ही बूथ का गठन किया गया है।

स्नातक एमएलसी का 85 हजार और शिक्षक का 47 हजार मतदाता करेंगे चुनाव शिक्षक और स्नातक निर्वाचन का मतदाता बनने के लिए प्रक्रिया जारी है। अभी तक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 85,052 मतदाता तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 47,481 मतदाता बनाए गए हैं। मेरठ जनपद में स्नातक निर्वाचन के लिए 6,201 तथा शिक्षक निर्वाचन के लिए 5,938 मतदाता बनाए गए हैं।