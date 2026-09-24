आगरा एमएलसी चुनाव: शिक्षक और स्नातक खंड के नामांकन 6 अक्टूबर तक, मतदान 23 को; कमिश्नरी में 12 जिले शामिल

जागरण संवाददाता, आगरा। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार दोपहर आगरा शिक्षक और स्नातक खंड निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की तिथि को घोषित कर दिया। शिक्षक और स्नातक खंड के नामांकन आगरा कमिश्नरी में होंगे। यह अलग अलग कक्ष में होंगे। कक्ष कौन से होंगे, जल्द ही इसका निर्णय मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप की निगरानी में होने जा रही बैठक में होगा।

चुनाव की अधिसूचना 29 सितंबर को होगी। छह अक्टूबर तक नामांकन होंगे। 23 अक्टूबर की सुबह आठ से शाम चार बजे तक मतदान होंगे। 27 अक्टूबर को मतगणना होगी। चुनाव में पूर्व की तरह बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाएगा।

13206 मतदाताओं की संख्या बढ़ी उप्र विधान परिषद के आगरा खंड स्नातक और शिक्षक निर्वाचन की सूची का प्रकाशन जनवरी में हुआ था। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सूची की छायाप्रति उपलब्ध कराई गई थी। वर्ष 2020 में स्नातक और शिक्षक में 26768 मतदाता थे जो अब बढ़कर 39974 हो गए।

इस तरह से 13206 मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। वर्तमान में स्नातक के एमएलसी डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह और शिक्षक के आकाश अग्रवाल हैं। एमएलसी चुनाव में हर बार नई मतदाता सूची बनती है और उसी से चुनाव होता है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान ने बताया कि आगरा सहित 12 जिलों के नामांकन आगरा कमिश्नरी में होंगे। नामांकन किस कक्ष में होंगे, इसका निर्णय जल्द होगा। वर्तमान में शिक्षक खंड में 51 हजार और स्नातक में 1.80 लाख मतदाता हैं।