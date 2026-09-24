आगरा एमएलसी चुनाव: शिक्षक और स्नातक खंड के नामांकन 6 अक्टूबर तक, मतदान 23 को; कमिश्नरी में 12 जिले शामिल
निर्वाचन आयोग ने आगरा शिक्षक और स्नातक खंड निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की तिथियां घोषित कर दी हैं, जिसके नामांकन आगरा कमिश्नरी में 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक होंगे।
HighLights
एमएलसी चुनाव की अधिसूचना 29 सितंबर को जारी होगी।
नामांकन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर निर्धारित की गई है।
मतदान 23 अक्टूबर को, मतगणना 27 अक्टूबर को होगी।
जागरण संवाददाता, आगरा। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार दोपहर आगरा शिक्षक और स्नातक खंड निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की तिथि को घोषित कर दिया। शिक्षक और स्नातक खंड के नामांकन आगरा कमिश्नरी में होंगे। यह अलग अलग कक्ष में होंगे। कक्ष कौन से होंगे, जल्द ही इसका निर्णय मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप की निगरानी में होने जा रही बैठक में होगा।
चुनाव की अधिसूचना 29 सितंबर को होगी। छह अक्टूबर तक नामांकन होंगे। 23 अक्टूबर की सुबह आठ से शाम चार बजे तक मतदान होंगे। 27 अक्टूबर को मतगणना होगी। चुनाव में पूर्व की तरह बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाएगा।
13206 मतदाताओं की संख्या बढ़ी
उप्र विधान परिषद के आगरा खंड स्नातक और शिक्षक निर्वाचन की सूची का प्रकाशन जनवरी में हुआ था। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सूची की छायाप्रति उपलब्ध कराई गई थी। वर्ष 2020 में स्नातक और शिक्षक में 26768 मतदाता थे जो अब बढ़कर 39974 हो गए।
इस तरह से 13206 मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। वर्तमान में स्नातक के एमएलसी डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह और शिक्षक के आकाश अग्रवाल हैं। एमएलसी चुनाव में हर बार नई मतदाता सूची बनती है और उसी से चुनाव होता है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान ने बताया कि आगरा सहित 12 जिलों के नामांकन आगरा कमिश्नरी में होंगे। नामांकन किस कक्ष में होंगे, इसका निर्णय जल्द होगा। वर्तमान में शिक्षक खंड में 51 हजार और स्नातक में 1.80 लाख मतदाता हैं।
यह है वेबसाइट: agra.nic.in/deo-portal
आगरा जिले की स्थिति
- स्नातक खंड की मतदाता सूची: वर्ष 2020 में 18168 मतदाता थे। ड्राफ्ट सूची के बाद 7128 लोगों ने दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराईं। इसमें 5928 स्वीकृत हुईं और 1198 को रद कर दिया गया। 5426 स्नातकों के नाम मतदाता सूची में बढ़ाए गए। वर्तमान में 23594 मतदाता हो गए हैं।
- शिक्षक खंड की मतदाता सूची: वर्ष 2020 में 8600 मतदाता थे। ड्राफ्ट सूची के बाद 10189 लोगों ने दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराईं। इसमें 9253 स्वीकृत और 1136 को रद कर दिया गया। इस तरह से 7780 शिक्षकों की संख्या बढ़ी है। अब 16380 मतदाता हैं।
- आगरा खंड निर्वाचन क्षेत्र में यह आते हैं जिले: आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, कासगंज, एटा, हाथरस, इटावा, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद।
- 51 हजार मतदाता शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र 12 जिलों में हैं।
- 1.80 लाख मतदाता स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 12 जिलों में हैं।
महत्वपूर्ण तिथियां
- 29 सितंबर एमएलसी चुनाव की अधिसूचना होगी
- 6 अक्टूबर नामांकन की अंतिम तिथि
- 7 अक्टूबर नामांकन पत्रों की जांच
- 9 अक्टूबर नाम वापसी की तिथि
- 23 अक्टूबर मतदान, सुबह आठ से शाम चार बजे तक
- 27 अक्टूबर मतगणना
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