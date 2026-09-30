एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाली प्राची चौधरी 2 अक्टूबर को लौटेंगी घर, सहारनपुर के गांव झबीरण में होगा भव्य स्वागत

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। जापान के आईची-नागोया में आयोजित एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन कर जनपद का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने वाली एथलीट प्राची दो अक्टूबर को अपने गांव झबीरण पहुंचेगी।

प्राची के गांव लौटने की सूचना से परिवार और ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। उसके स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ग्रामीणों की तरफ से प्राची का भव्य स्वागत किया जाएगा। एशियाई खेलों में प्राची ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए कांस्य और स्वर्ण पदक जीते हैं।

उसकी उपलब्धि के बाद से ही सहारनपुर में खुशी की लहर है। गांव में लोग लगातार उसके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। प्राची के चाचा सचिन का कहना है कि प्राची ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है।

ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत की तैयारी दो अक्टूबर को प्राची के गांव पहुंचने पर स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान ग्रामीण, जनप्रतिनिधि, खेल प्रेमी और परिवार के लोग उसका अभिनंदन करेंगे। ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत की तैयारी भी की जा रही है।