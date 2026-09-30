हलगोया से हरिद्वार 51 KM सिक्सलेन हाईवे को लेकर आया बड़ा अपडेट, इस दिन से फर्राटा भरेंगी गाड़ियां

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर हलगाेया से हरिद्वार तक सिक्स लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे पर एक महीने बाद वाहन फर्राटा भर सकेंगे। हाईवे का 92 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है। यह हाईवे जिले के 17 गांवों से होकर हरिद्वार जा रहा है। 51 किमी हाईवे की जिले में लंबाई 19 किमी है। हाईवे पर सहारनपुर के नागल और उत्तराखंड के सलियर से ही वाहन चढ़ और उतर सकेंगे।

बड़गांव के निकट दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर गांव हलगोया से सिक्स लेन एक्सेस कंट्रोल हाइवे शुरू हो रहा है। एचएचएआइ रूड़की डिवीजन के अनुसार पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की दो हाईटेंशन विद्युत लाइनों में एक शिफ्ट की जा चुकी है जबकि दूसरी लाइन की शिफ्टिंग के लिए अभी शटडाउन न मिल पाने से काम बाधित है।

इसके अलावा बहादराबाद में भी निर्माण कार्य चल रहा है। हरिद्वार तक निर्माणाधीन 51 किमी एक्सेस कंट्रोल हाईवे की लागत लगभग 1500 करोड़ है। 92 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है। नागल और सलियर में कट यह हाईवे गांव हलगोया में दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से शुरू होकर खेड़ामुगल, पनियाली कासिमपुर, मानकपुर, कलियर शरीफ होकर बहादराबाद तक बन रहा है। हलगोया से शुरू होकर किमी आठ में नागल और इसके बाद किमी 32 पर उत्तराखंड के सलियर पर हाईवे पर वाहनों को दूसरे मार्ग से चढ़ने और उतरने का कट मिलेगा। हाइवे पर दो पहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।