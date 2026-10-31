PNB फेक करेंसी कांड: 17.29 करोड़ के नकली नोट मिलने के मामले में 14 बैंक कर्मियों का दक्षिण भारत ट्रांसफर

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट में 17.29 करोड़ रुपये की नकली करेंसी मिलने के मामले में बैंक ने बड़ी कार्रवाई की है। करेंसी चेस्ट और पीएनबी की बैंक शाखा में तैनात रहे 14 कर्मचारियों का तबादला दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में कर दिया गया है। ये सभी कर्मचारी उस समय यहां तैनात थे, जब करेंसी चेस्ट की जिम्मेदारी आरोपित प्रबंधक अमित कुमार, सुशील कुमार और मंडल प्रबंधक रवि कांसे के पास थी।

29 अगस्त को मेरठ मंडल के पीएनबी के मुख्य प्रबंधक अरुण कुमार चौबे की ओर से बैंक शाखा में नकली करेंसी मिलने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। तीन सितंबर को मामले को एनआइए ने अपने हाथ में ले लिया था। इसके बाद से एजेंसी पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। अब तक सात आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

इसमें पूर्व में करेंसी चेस्ट में तैनात रहे व वर्तमान में जगाधरी करेंसी चेस्ट के प्रबंधक अमित कुमार को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद करेंसी चेस्ट में संविदा चालक आदेश चौधरी को गिरफ्तार किया था। इसी मामले से जुड़े पांच अन्य आरोपितों को रुड़की, अंबाला, सोनीपत व हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। बैंक के 14 कर्मचारियों को दूसरे प्रदेशों में भेजे जाने के बाद भी मामले की असल तस्वीर सामने आना बाकी है।