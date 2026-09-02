फिल्मी कहानी से कम नहीं है PNB में 17 करोड़ के नकली नोटों का मामला, गड्डियों में ऊपर-नीचे असली, बीच में नकली का 'खेल'

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। पंजाब नेशनल बैंक की सोफिया मार्केट शाखा की करेंसी चेस्ट में 17 करोड़ रुपये के नकली नोट मिलने के बाद खलबली मची है। इस मामले के पकड़ में आना भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है।

घंटाघर स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में कुछ दिनों पहले पार्ट टाइम हाउस कीपर विशाल कुमार को करेंसी चेस्ट में साढ़े 11 करोड़ रुपये के नोटों की गड्डियां लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इन 11 करोड़ रुपये में गले, कटे व अन्य रुपये थे। इनको आरबीआइ की जयपुर चेस्ट में भेजा जाना था। यहां से इनको पांच अगस्त को जयपुर भेजा गया।

जयपुर चेस्ट में गिनती होने के बाद इनमें चार लाख 30 हजार 900 रुपये कम मिले। इसके बाद इसकी जानकारी पीएनबी मेरठ के अधिकारियों को दी गई। मेरठ से पीएनबी के मुख्य प्रबंधक अरुण कुमार चौबे निवासी विशुनपुर मनवारा जलालपुर जौनपुर को मामले की जांच के लिए सहारनपुर भेजा गया। टीम ने जब जांच की तो पता चला कि विशाल कुमार ने नोटों की गड्डियों से रुपये निकाले हैं।

वह रुपये निकालता हुआ सीसीटीवी में कैद हुआ। नौ अगस्त से गड़बड़ी को लेकर आडिट शुरू किया गया और रुपयों की जांच की तो पता चला कि सात करोड़ 40 लाख रुपये फेक करेंसी बैंक में रखी हुई है। यह राशि बाद में 17 करोड़ तक पहुंच गई।