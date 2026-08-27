PM किसान सम्मान निधि को लेकर आया बड़ा अपडेट, इस तारीख को खाते में आ सकती है 24वीं किस्त

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। जनपद में करीब 2.71 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है। कृषि विभाग के अधिकारियों की मानें तो किसान सम्मान निधि की 24 किस्त अक्टूबर के अंत तक आ सकती है।

वहीं डबल पंजीकरण और जमीन बेचने की शिकायत को लेकर 2400 से ज्यादा लाभार्थियों का तहसीलों में सत्यापन कराया जा रहा है। दूसरी ओर अभी फार्मर आईडी बनवाने में भी किसान हीलाहवाली कर रहे हैं। कृषि विभाग की ओर से जागरूक किए जाने के बावजूद जनपद में 52 हजार किसानों ने फार्मर आइडी नहीं बनवाई है।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल किसानों को तीन किस्त में कुल छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। जनपद में करीब तीन लाख 43 हजार किसान हैं, जिनमें से कुछ ने जमीन बेच दी तो कुछ अन्य कारणों से पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

बीते जून माह में आई योजना की 23वीं किस्त में जनपद के दो लाख 71 हजार किसानों के खातों में आर्थिक सहायता भेजी गई। अब किसान 24वीं किस्त आने की राह देख रहे हैं। पिछले साल पीएम किसान योजना 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी। ऐसे में कृषि विभाग के अधिकारी मान रहे हैं कि योजना की 24वीं किस्त अक्टूबर के अंत में या फिर नवंबर के शुरुआत में आ सकती है।