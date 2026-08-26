MSU: पहले आओ पहले पाओ के आधार पर UG और PG में लें प्रवेश; सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व शामली के कॉलेजों में हैं सीटें

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय और संबद्ध कालेजों में स्नातक और परास्नातक स्तर पर संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर संजय कुमार ने बताया कि प्रवेश के लिए पंजीकरण कराने वाले छात्र-छात्राएं विश्वविद्यालय परिसर और कालेजों में रिक्त सीटों पर सीधे प्रवेश करा सकेंगे। इसके लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 31 अगस्त तक प्रवेश किए जा सकेंगे।

प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर संजय कुमार ने बताया कि मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जनपदों में 10 राजकीय महाविद्यालय, 11 एडेड महाविद्यालय तथा 196 निजी कालेज संबद्ध हैं। इनमें स्नातक और परास्नातक स्तर पर संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में एक लाख 12 हजार से ज्यादा सीटें हैं।