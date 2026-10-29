सहारनपुर के स्कूल-कालेजों में एक दिन का अवकाश, PET के कारण लिया गया निर्णय

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) के चलते जनपद में सभी शिक्षण संस्थानों में शुक्रवार को अवकाश रहेगा। शुक्रवार को 34 केंद्रों पर दोनों पालियों में 29328 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे और दूसरी पाली अपराह्न तीन से पांच बजे तक होगी। एक नवंबर को भी दाेनों पाली में परीक्षा होगी।

डीआइओएस जयकरण यादव ने बताया कि शुक्रवार को पीईटी के चलते सभी स्कूल-कालेजों में एक दिन का शैक्षणिक अवकाश रहेगा। इस बाबत सभी स्कूलों को आदेश जारी कर दिए हैं। एडीएम प्रशासन लवी त्रिपाठी ने सेक्टर और स्टेटिक मजिस्ट्रेट, संबंधित अधिकारियों तथा केंद्र पर्यवेक्षकों को परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से कराने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि परीक्षा की शुचिता भंग करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सेक्टर और स्टेटिक मजिस्ट्रेट को केंद्रों का निरीक्षण कर सीसीटीवी, बिजली, पेयजल, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाएं जांचने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, एंड्राइड फोन और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण प्रतिबंधित रहेंगे।

बता दें कि बीते दिनों डीआइओएस की ओर से कालेजों की यूपी बोर्ड को भेजी गई थी। इनमें संसाधन, सुविधाएं और दूरी के आधार पर केंद्र बनाने का अनुरोध किया था। परीक्षार्थी बढ़ने के चलते एक या दो केंद्र बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन पिछले साल के मुकाबले दो केंद्र कम हो गए हैं। इस बार केवल 70 केंद्र बनाए गए हैं।