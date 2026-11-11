नंद बाबा दुग्ध मिशन की बदली व्यवस्था! पशुपालन विभाग संभालेगा मिशन के संचालन की जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और पशुपालकों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए शासन ने नंद बाबा दुग्ध मिशन के संचालन की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब इस मिशन के संचालन की जिम्मेदारी पशुपालन विभाग संभालेगा। व्यावस्था में बदलाव से पहले इसका संचालन दुग्ध विकास विभाग करता था, जबकि पशुपालन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया था। इसें आवेदन एकत्र करने से लेकर लाभार्थियों के चयन और ई-लाटरी तक की प्रक्रिया में दोनों विभागों की भागीदारी रहती थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद इन प्रक्रियाओं के लिए विभागों के बीच समन्वय की जरूरत कम होगी।

नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत वर्ष 2023 में की गई थी। इसका उद्देश्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी बनाए रखना और स्वदेशी गोवंश की नस्लों का संरक्षण करना था। जिसमें पशुपालकों को आधुनिक डेयरी इकाइयां स्थापित करने, उन्नत नस्ल की गायों के पालन और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुदान दिया जाता है। इस मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित है। जिनमें मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना और मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शामिल है। इन योजनाओं के माध्यम से छोटे और बड़े पशुपालकों को अलग-अलग स्तर पर प्रोत्साहन दिया जाता है।

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 25 स्वदेशी नस्ल की गायों की डेयरी इकाई स्थापित करने की परियोजना की लागत 62.50 लाख रुपये निर्धारित है। इसमें 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। वहीं मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में 10 स्वदेशी नस्ल की गायों की इकाई स्थापित करने पर 23.60 लाख रुपये की परियोजना लागत के सापेक्ष 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।