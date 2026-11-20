जागरण संवाददाता, सहारनपुर। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को टीम में जगह न मिलने की वजह उसके मुस्लिम होने काे बताया है। टीम में चयन की प्रक्रिया को भेदभाव पूर्ण बताते हुए कांग्रेस सांसद ने इसे अन्याय बताया। मामले को धार्मिक रंग दिए जाने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने इसपर तीखी प्रतिक्रिया दी है।

सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद अपने बयान को लेकर फिर चर्चा में हैं। शुक्रवार को प्रसारित वीडियो में इमरान मसूद ने कहा कि मोहम्मद सिराज को टीम में जगह नहीं मिलना धार्मिक भेदभाव से जुड़ा है। इस बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि सुनील गावस्कर ने भी सिराज के साथ भेदभाव किए जाने की बात कही है।

अच्छी परफार्मेंस के बावजूद मोहम्मद सिराज को टीम में मौका नहीं दिया जा रहा है। यह सब इसलिए हो रहा है, क्योंकि उसका नाम सिराज है। उन्होंने आरोप लगाया कि जबसे गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच बने हैं, तभी से ऐसा हो रहा है। किसी के साथ भी अन्याय होगा तो हम बोलेंगे।