Maa Shakumbhari University : यूजी व पीजी की परीक्षा 17 नवंबर से, विश्वविद्यालय ने बदला शेड्यूल

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेजों में संचालित स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों की विषम सेमेस्टर परीक्षा 17 नवंबर से शुरू होंगी। विश्वविद्यालय ने एक सप्ताह पहले इसका परीक्षा कार्यक्रम जारी किया था। परीक्षा शेड्यूल पर कालेजों की ओर से आई आपत्तियों के बाद विश्वविद्यालय ने इसमें बदलाव किया है।

परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजीव कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय ने बीते चार नवंबर को विषम सेमेस्टर का परीक्षा कार्यक्रम जारी किया था। इसमें बीए, बीएससी व बीकाम, बीबीए, बीसीए, बीवोक आइटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीपीईएस, बीए जेएमसी, एमए जेएमसी, बीएससी होम साइंस, बीवोक योगिक साइंस व एलएलबी के तीसरे व पांचवें सेमेस्टर की मुख्य, बैक व एक्स परीक्षा, बीएससी माइक्रोबायोलाजी व बीएससी बायोटेक्नोलाजी के तीसरे सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा तथा एमएससी एग्रीकल्चर, बीकाम बीएफएसआइ, एलएलएम, एमएफए, एमएड, एमपीएड के तीसरे सेमेस्टर की मुख्य, बैक व एक्स परीक्षा, बीएससी एग्री के प्रथम सेमेस्टर की बैक व एक्स परीक्षा, बीएफए के तीसरे, पांचवें व सातवें सेमेस्टर शामिल हैं।