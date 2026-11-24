विश्व प्रताप, सहारनपुर। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय के पास छात्र-छात्राओं के द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में जमा की जा रही फीस का विवरण नहीं है। पहली बार हो रहे ऑडिट में यह मामला सामने आया है। पिछले चार साल में छात्र-छात्राओं ने किस कोर्स में कितनी फीस जमा की विश्वविद्यालय प्रबंधन इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा है।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के कई बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी डेटा नहीं उपलब्ध कराया जा सका है। विभाग के मुताबिक चार सालों में विभिन्न मदों में जमा कराई गई फीस की राशि 160 करोड़ रुपये के आसपास है।

मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय (एमएसयू) का संचालन चार साल पहले वर्ष 2022-23 से शुरू हुआ था। सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर तीनों जिलों के 10 राजकीय, 11 एडेड और 199 निजी कालेज इससे संबद्ध हैं। इनमें संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में करीब दो लाख छात्र-छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेजों में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं से पंजीकरण शुल्क और परीक्षा शुल्क ऑनलाइन लिया जा रहा है। समर्थ पोर्टल के माध्यम से लिए जाने वाला शुल्क थर्ड पार्टी के खाते में यानि विश्वविद्यालय की ओर से पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर हायर किए गए पे-यू प्लेटफार्म के पास जमा होता है।

इसके बाद पेमेंट एग्रीगेटर से विश्वविद्यालय के खाते में राशि जमा होती है। छात्र-छात्राओं से पाठ्यक्रमवार कितनी फीस ली गई और इसमें से पेमेंट एग्रीगेटर ने कितनी राशि विश्वविद्यालय के खाते में जमा कराई, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग ने इसका आडिट शुरू किया इसका कोई हिसाब-किताब नहीं मिला। विश्वविद्यालय प्रबंधन के पास पिछले चार साल की फीस का पाठ्यक्रमवार डाटा नहीं है।

लेखा विभाग के उपनिदेशक मनोज कुमार ने बताया कि आडिट के दौरान एमएसयू में विभिन्न पाठ्यक्रमों में जमा फीस का ब्योरा नहीं मिला है। विश्वविद्यालय के साथ ही पेमेंट एग्रीगेटर पे-यू को भी कई रिमाइंडर भेज चुके हैं, लेकिन स्पष्ट डाटा नहीं मिला है, जिससे फीस का मिलान नहीं हो पा रहा है।